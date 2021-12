L'artigiano non è smart, solo il 15% delle aziende torinesi continuerà col lavoro agile dopo l'emergenza

Smart working? Non fa per le aziende artigiane. Non fanno il mestiere adatto per rendersi "virtuali", ma soprattutto non hanno i numeri per rendersi agili, nonostante la nuova legge elaborata dal Governo. Lo rivela un'indagine di Confartigianato Torino, che dimostra come oltre il 90% delle pmi di categoria non aveva preso in considerazione lo smart working prima della crisi sanitaria;, ma soltanto il 15% del campione lo utilizzerà in futuro.