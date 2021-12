Alla Collegiata di Moncalieri un concerto per celebrare i 75 anni dell'Unicef

" Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano , ma se non la facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno". Se la goccia, poi, è in musica, i ragazzi dell’ Accademia Suzuki non possono tirarsi indietro: quest’anno i cinquantaquattro giovanissimi strumentisti ad arco, di età compresa tra i dieci e i sedici anni, dedicheranno un nuovo concerto alla solidarietà con Unicef. La data è oggi, sabato 11 dicembre , alle ore 15, il luogo la Collegiata Santa Maria della Scala di Moncalieri . Fulcro dell’evento sarà il 75° anniversario dell’UNICEF , preludio al calore e alla generosità tipiche del Natale. In programma anche la partecipazione finale dell'Orchestra Humoresque, anticamera dell’Orchestra Suzuki composta da bambini dai 6 ai 10 anni.

Si comincia con Bach per proseguire con Piazzolla

La più giovane orchestra da camera d’Europa, diretta da Marco Mosca, aprirà le danze con Bach. La melodia limpida ed elegante dell’Aria, sarà seguita da uno dei concerti più noti del compositore barocco: il Concerto n.1 BWV 1052 per pianoforte ed orchestra, intessuto di contrappunto e polifonia, con un risultato incisivo e di sicura presa sull’ascoltatore. L’attenzione si sposterà poi sulle note luminose e serene di Haydn, con il primo tempo del Concerto in re maggiore per pianoforte ed orchestra. A performare i due concerti, in qualità di solisti e di studenti meritevoli, Federico Giannella e Pietro Cravero, che coroneranno la fine del percorso Suzuki dopo il conseguimento del Diploma in tempi di pandemia.

Ancora spazio alla freschezza, a seguire, con la Simple Symphony di B. Britten, concepita su temi e materiali scritti dal compositore, precocissimo talento, tra i nove e i dodici anni. L’opera si configura, per il suo clima sonoro spensierato, come simbolo della fanciullezza che questo evento benefico intende proteggere. Con “ASTORtime”- tribute to Piazzolla, arrangiato da A. Tedesco, l’orchestra aprirà un definitivo varco sulla dimensione popolare: le ampie e intense melodie del nuevo tango lasceranno spazio ai più classici brani natalizi provenienti da tutto il mondo, con l’intervento, per l’occasione, della giovanissima Orchestra Humoresque.

Soddisfatta Laura Pompeo: "Musica e solidarietà"

Sotto l’albero non solo un programma che spazierà dal cervellotico Barocco ai canti tradizionali natalizi, ma anche un pensiero alle povertà generate e inasprite dalla pandemia. In particolare, i fondi raccolti saranno devoluti alle attuali campagne di UNICEF.

"Moncalieri ha un legame fortissimo con i bambini. La città è da sempre al fianco dei più piccoli e fragili e delle loro mamme, come attesta anche il recente patrocinio alla traduzione in diverse lingue dell’opuscolo ‘Benvenuti al mondo’ - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Laura Pompeo - Il concerto in Collegiata con l’Accademia Suzuki è solo una delle tante iniziative in cui siamo coinvolti, nella convinzione che non sono mai abbastanza i gesti intesi a tenere alta l’attenzione generale, sensibilizzando alla tutela dei bambini con i loro bisogni e diritti. Un tema sul quale il ruolo delle istituzioni è e rimane fondamentale".