Onorificenze a vittime terrorismo: medaglia al poliziotto ferito nel ‘79 da Prima Linea

Dal 9 marzo 1979 sono trascorsi più di quarant’anni, ma quando l’appuntato Gaetano D’Angiullo ricorda l’agguato alla bottiglieria di via Millio, dove in un conflitto a fuoco tra militanti di Prima Linea e polizia rimase ferito alle gambe e al ventre, il tempo sembra di colpo fermarsi. Quel giorno fu ucciso per errore uno studente di 18 anni, Emanuele Iurilli, che stava rientrando in casa e fu raggiunto da un proiettile vagante.

"Oggi i poliziotti non sono abbastanza tutelati" Questa mattina D’Angiullo, che il primo gennaio compirà 74 anni, accompagnato dalla sua famiglia, ha ritirato l’onorificenza come “vittima del terrorismo”. Per lui è stato un momento particolare: “Sono sempre stato una persona tranquilla - racconta - ho visto tanta gente morire, gente che si é uccisa e non mi emoziona più nulla. Oggi i poliziotti non sono abbastanza tutelati e fare questo mestiere é diventato complesso”. Il ricordo dell’agguato è ancora nitido.

Un ricordo ancora nitido e vivo “Di quel giorno rammento tutto, di solito uscivamo con due volanti, invece quella volta con altri due colleghi andammo con un’unica auto. Sapevamo che ad ogni intervento rischiavamo di morire, ma non ho mai avuto paura”.