Gli studenti del Politecnico in visita alla cabina di E-Distribuzione di Candiolo

Formazione, innovazione tecnologica e sicurezza: con questi obiettivi E-Distribuzione - la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione - ha aperto le porte della Cabina primaria di Candiolo agli studenti del 5° anno di Ingegneria Elettrica Industriale del Politecnico di Torino, organizzando un incontro di formazione in tutta sicurezza.

Gli studenti del corso di laurea in “Distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica”, accompagnati dal professor Chicco Gianfranco e seguiti dai docenti E-Distribuzione Paolo Demartini e Tuninetti Pierangelo, hanno visitato l’interno dell’impianto e hanno potuto soddisfare la loro curiosità sulla struttura e sulle attività che E-Distribuzione svolge, approfondendo la conoscenza degli impianti, le innovazioni tecnologiche e l’alto livello di automazione e telegestione che caratterizzano la rete di distribuzione gestita dall’azienda del Gruppo Enel. L’attenzione alla sicurezza ha rappresentato un importante filo conduttore dell’incontro. Infatti, attraverso esempi concreti e coinvolgendo i partecipanti, è stata evidenziata l’importanza della prevenzione degli infortuni, mostrando la corretta progettazione degli interventi e le procedure di manutenzione atte a garantire la massima qualità del servizio e lo svolgimento in sicurezza delle attività operative.

Gli studenti hanno espresso grande interesse per la giornata apprezzando la possibilità di visitare gli impianti in esercizio: questo ha permesso loro di dare concretezza agli studi teorici. La visita si inserisce tra le numerose iniziative che E-Distribuzione dedica ogni anno al mondo dell’università e della ricerca con il duplice obiettivo di approfondire la conoscenza degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e sensibilizzare gli studenti agli importanti temi della sicurezza sul lavoro.

“Per E-Distribuzione, impegnata in attività innovative e ad alto contenuto tecnologico, è fondamentale investire nella formazione e avvalersi della collaborazione di futuri professionisti preparati e intraprendenti – ha commentato Enrico Bottone, Responsabile E-Distribuzione Area Nord Ovest. Siamo orgogliosi di questo incontro che ha rafforzato la già stretta collaborazione con il Politecnico di Torino e ci ha permesso di condividere con gli studenti di ingegneria il nostro approccio all’innovazione tecnologica che garantisce al territorio un servizio elettrico sicuro e di qualità eccellente”.

Le Cabine Primarie

Le cabine primarie sono impianti elettrici che hanno la funzione di trasformare l’energia elettrica in ingresso ad alta tensione in energia a media tensione. Hanno inoltre l’importante funzione di ottimizzare la gestione del sistema elettrico locale, snellire i carichi energetici ed equilibrare gli assetti di rete, garantendo un servizio complessivamente più efficiente. La struttura di Candiolo rappresenta un nodo strategico per la rete di E-Distribuzione del Piemonte, ed è provvista di tecnologie di ultima generazione per il telecontrollo della rete che permettono, in caso di interruzioni, di rialimentare la clientela attraverso manovre a distanza.