La pandemia ha rotto il salvadanaio: sempre meno i piemontesi che risparmiano (e i redditi soffrono)

Un Piemonte a due velocità, fiaccato e spaventato dalla pandemia. E sempre meno soddisfatto dal proprio reddito. I più poveri, più in difficoltà, chi è benestante - all'opposto - accumula di più. È questa l'immagine che Intesa Sanpaolo restituisce con la sua indagine sul risparmio degli italiani nel 2020, realizzata in collaborazione con il Centro Einaudi, che ovviamente accende un riflettore anche sulla nostra regione. "Siamo ancora in piena vitalità di questa pandemia - dice Beppe Facchetti, presidente del Centro - e gli effetti sull'economia sono ancora evidenti, ma accanto agli effetti puramente economici, c'è anche uno spaccato sociale sui comportamenti delle famiglie, delle imprese e dei cittadini".

"La crisi del 2009 ha avuto effetti molto più rilevanti, rispetto a questa della pandemia - prosegue - ma quest'ultima ha avuto risvolti sui comportamenti, a livello psicologico, di fronte a un fenomeno mai globale come questa volta, il senso di precarietà e la messa in discussione del senso di sicurezza, di tranquillità e di visione serena per il futuro".

Sempre meno le famiglie che mettono qualcosa da parte

Dai numeri, infatti, emerge che la crisi da Covid ha ridotto il numero di famiglie che è riuscita a risparmiare nel corso dei mesi passati. Si scende infatti dal 59,3% del 2019 al 47,3%, arrivando a fare anche peggio del dato italiano (48,6%).

Solo il 10,2% delle famiglie (contro il 22% dell’anno scorso) ha peraltro risparmiato con un’intenzione precisa, mentre si affacciano voci decisamente più curiose come il 30,5% che dichiara di essere un “risparmiatore involontario” e il 6,6% dichiara di “non essere riuscito a spendere”, presumibilmente a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza.

Chi risparmia con un obiettivo guarda alla casa, mentre spariscono le motivazioni legate ai figli (incluso il motivo ereditario), che valevano il 14,3% l’anno scorso (e che valgono il 14,2% quest’anno in media in Italia). La maggior parte dei piemontesi ha cercato di realizzare un generico "risparmio precauzionale" per eventi imprevisti (lo ha fatto il 50,5% contro 59% dell’anno passato), al quale si aggiunge, quest’anno, il 15,7% che dichiara di aver risparmiato per fronteggiare i rischi legati alla situazione dovuta alla pandemia. Infine, il risparmio per l’età anziana incide per l’8,9% e non è di tipo strettamente previdenziale, ma piuttosto è legato alla necessità percepita di pagare, in vecchiaia, spese di assistenza medica. Un altra cicatrice lasciata dalla pandemia.



"Si ritiene che nemmeno la variante Omicron dovrebbe bloccare la ripresa - aggiunge Gregorio De Felice, responsabile dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo -, ma non ci si aspettava una crescita così importante dell'inflazione, anche per la difficoltà sulle scorte e sulle materie prime. Chi ci rimette sono i lavoratori dipendenti in cui non c'è un recupero dei salari e degli stipendi rispetto all'incremento dei prezzi, come accade in Europa e soprattutto i risparmiatori".

Effetto paura: chi può, accumula e cerca liquidità

Allo stesso modo, però, chi è riuscito a mettere qualcosa da parte, ha addirittura rinforzato le scorte rispetto al passato: ecco perché l'ammontare dei depositi bancari sale del 12,8% (in Italia "solo" del 9,5). Ed è cresciuto anche la fetta di reddito messa da parte da chi c'è riuscito: dal 13,8% al 14,6%. Ma pur sempre di paura si tratta, tanto che tra le priorità di investimento prende corpo la liquidità (dal 7,8% all'11%) mentre perde decisamente quota il rendimento di lungo periodo (dal 13,5% al 4,7%).

Tre i fattori che hanno influenzato su questo maggiore risparmio: il rinvio degli investimenti da parte delle imprese, la preferenza per la liquidità in un periodo di incertezza e, certamente, un incremento del risparmio aggregato, che ha riguardato probabilmente, tuttavia, le scelte forti (o comunque importi particolarmente elevati) di una minoranza delle famiglie.

Il 44,3% degli intervistati in Piemonte (nel 2020 erano il 50,9%) si definisce contrario a correre rischi nel campo degli investimenti finanziari e tra gli obiettivi ci sono soprattutto la sicurezza di non perdere una parte rilevante del capitale investito (oltre il 75%), quindi la liquidità e il rendimento di breve periodo (meno di un anno). Per il 46,2% degli intervistati l’orizzonte temporale adeguato per la valutazione del rendimento di un investimento finanziario è inferiore a 3 anni.



"Chi ha potuto risparmiare - spiega Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi - appartiene a un ceto sociale superiore e con maggiore capacità di risparmio. Ecco perché i risparmi in senso assoluto sono aumentati. È la conferma che la pandemia ha aumentato le distanze".