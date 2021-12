Unione Industriali Torino, Filippo Sertorio è il nuovo presidente della Piccola: "Dobbiamo far crescere le pmi"

Cambio al vertice per Piccola Industria , l'organo di rappresentanza delle piccole e medie imprese associate all’ Unione Industriali Torino : il nuovo presidente è Filippo Sertorio , cui mandato durerà per il quadriennio 2021-2025.

Presidente della Farmaceutici Procemsa spa , azienda presente in Italia dal 1939 e leader nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione per conto terzi di Integratori Nutraceutici, Cosmetici e Medical Device, Sertorio ricopre la carica di vicepresidente delle aziende chimiche associate all’Unione Industriali Torino ed è membro del Comitato Regionale di Piccola Industria Piemonte.

"La Piccola Industria vuole favorire i processi di crescita dimensionale delle PMI sia fornendo strumenti e sostegno strategico, sia investendo sulla diffusione di una nuova cultura d’impresa per le aziende di piccole e medie dimensioni - dice il neo presidente -. Con la squadra di presidenza ci concentreremo su temi strategici come credito e finanza, sostenibilità, internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione per valorizzare in termini professionali e di competenza il capitale umano delle nostre aziende associate”.