Cosmo: annullato il concerto di "Blitz" a Torino

Annullata la data torinese del tour "Blitz" di Cosmo. Tutti i biglietti acquistati saranno rimborsati.

"In mancanza di garanzie da parte delle autorità competenti preferiamo fare un passo indietro, ancora una volta - spiegano dallo staff -

Per noi i concerti sono una festa, e tale devono restare.

Se non c’è la possibilità di viverli nel modo che riteniamo più consono preferiamo passare avanti e tornare ad aspettare tempi migliori".

"ci scusiamo con il pubblico che attendeva come noi con ansia questi appuntamenti dopo il successo del concerto all’Alcatraz di Milano, e vi ringraziamo per l’affetto e il sostegno dimostratoci fin qui; verranno predisposti in automatico e con effetto immediato i rimborsi per tutte le persone che hanno acquistato il biglietto, e l’intero importo (inclusi diritti di prevendita) verrà riaccreditato sul sistema di pagamento utilizzato per l’acquisto entro 5-10 giorni lavorativi (per ulteriori informazioni aiuto@dice.fm)".

Per ogni informazione: info@dnaconcerti.com.