Grande successo per il concerto di Andrea Giraudo “Stare bene” tour 2021

Un vero successo e molta emozione l’altra sera al teatro Borelli , recentemente rinnovato, per il concerto di Andrea Giraudo, che ha fatto tappa con il suo “Stare bene” tour, accompagnato da Fabrizio Casciola alle percussioni.

In un auditorium gremito, erano presenti tra gli altri l’ Assessore Raffaella Giordano del comune di Boves, l’ Assessore Davide Dalmasso del Comune di Cuneo e il consigliere Ivana Massa del comune di Cervasca.

Presente in sala anche il musicista Leo Martina, tastierista/arrangiatore storico di Paolo Conte.

E' stata grande serata di musica per il pubblico, giunto da tutta la regione, che ha applaudito al cantautore e pianista cuneese, che ha saputo scaldare i cuori con il suo stile unico e inconfondibile,e la sua immutata generosità, in 20 anni di carriera.

Accompagnato alle percussioni da Fabrizio Casciola, Andrea Giraudo ha incantato la platea per circa due ore. Con la sua straordinaria voce blues ha creato un percorso emozionale di altissimo livello, da cui fuoriescono sonorità che si alternano dal tango argentino all’R&B,fino ad approdare alle forme melodiche del Blues.

Tanti gli apprezzamenti dei suoi fan, che hanno voluto testimoniare la loro partecipazione inviando commenti direttamente sui canali social dell’artista. Come ad esempio quello di Alessandro; “Ciao Andre! Ci ho messo un po’ a scriverti, ma ci tenevo a darti un feedback. E’ stato un concerto particolare. L'aggettivo migliore che ho trovato è geniale. Ogni volta che pensavo di aver capito il pezzo, cambiava... a volte mi sembrava di sentire Dalla o un cantastorie tipo DeAndrè, salvo poi trovarmi in un pezzo blues! Ad un certo punto hai sottolineato che ti stavi divertendo ma credimi che non ce n'era bisogno.. si vedeva e sentiva lontano un km! Spettacolare anche il batterista, bello che avete improvvisato qualche passaggio... In sostanza, tornerò presto a vederti con la mia compagna”!