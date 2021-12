Tubo del riscaldamento rotto, resta al freddo (e chiusa) l'elementare Pascoli di Moncalieri

Un grosso problema, in questi giorni di gran freddo. Nella giornata di ieri, martedì 14 dicembre, è stato individuato un guasto alle tubature dell’impianto termico della scuola elementare Pascoli di Moncalieri, che ha pregiudicato il buon funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Sono tuttora in corso le operazioni di individuazione e riparazione del guasto, per questo oggi (ma anche domani e presumibilmente venerdì) non è possibile svolgere le lezioni presso la scuole e così, per garantire le lezioni agli alunni, è stato previsto il trasferimento delle classi presso le scuole De Amicis e Calvino.

Per venire incontro alle famiglie, in caso di difficoltà nell’accompagnare i bambini nei plessi provvisori, l’Amministrazione comunale di Moncalieri ha predisposto un bus speciale a disposizione a partire da domani e fino a chiusura lavori, con partenza alle ore 8.15 dalla Pascoli.