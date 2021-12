Lo Russo: "Torino rientra nell'Osservatorio Tav. Essenziale per rilancio territorio e lotta al cambiamento climatico"

" Torino rientra a pieno titolo nell'Osservatorio Tav: è un'infrastruttura essenziale del nostro territorio. Siamo qua per ribadire ancora una volta il totale sostegno di Torino e della Città Metropolitana: accompagneremo tutto il processo di progettazione e realizzazione della tratta nazionale ". È questo il messaggio che ha voluto lanciare il sindaco Stefano Lo Russo , in apertura della 62esima seduta della conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino-Lione , in programma questa mattina in Città Metropolitana . Una conferenza preceduta dalla contestazione di un gruppo di attivisti No Tav nei confronti del sindaco di Torino.

"Tav per sviluppo Italia-Francia"

Il primo cittadino ha voluto sottolineare come "Italia e Francia siano storicamente connesse da relazioni culturali, economiche e sociali. Credo che questo collegamento sarà una grandissima opportunità di sviluppo che potrà aiutare la ripresa economica dei nostri territori".

Dieci cantieri aperti tra Francia e Italia

Al momento tra i due stati ci sono dieci cantieri aperti. Nel nostro territorio sono in corso interventi di adeguamento per adattare quello esistente, che servirà per la costruzione del tunnel di base per il passaggio dei treni: nel 2022 verranno assegnati i lavori da un miliardo di euro per la realizzazione di questa parte dell'infrastruttura. Nel paese d'Oltralpe si sono appena insediate le aziende che hanno vinto le gare per realizzare il tracciato dove passerà la Tav.

Foietta: "Nel 2031 viaggio inaugurale Torino-Lione"

E' il primo viaggio della Torino-Lione, come confermato dal presidente della Commissione intergovernativa per l'opera Paolo Foietta, sarà nel 2031. "Il termine lavori - ha chiarito - sarà nel 2030 e la messa in esercizio l'anno successivo. Le rampe di accesso saranno realizzate per l'Italia in contemporanea al tunnel di base".