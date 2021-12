No Green Pass, il prefetto Ruberto e la manifestazione di sabato: "Improponibile vietarla, ma non sarà in centro"

"Il divieto non è proponibile, anche da un punto di vista costituzionale, ma i commercianti stiano tranquilli: sabato la manifestazione dei No Green Pass non toccherà il centro di Torino". Il prefetto Raffaele Ruberto risponde così alle preoccupazioni per il corteo nazionale contro il certificato verde in programma sabato sotto la Mole.

"Il centro sarà interdetto"

"La direttiva sul divieto di manifestare all'interno della Ztl sarà per l'occasione ancora più rigorosa - annuncia il prefetto - il corteo partirà da piazza Castello, ma il centro sarà interdetto e, a differenza delle scorse volte, non ci farà ritorno".

"Dopo una valutazione tecnica fatta con la Questura riteniamo che piazza Castello sia il luogo più adatto per quanto concerne la gestione dell'ordine pubblico", aggiunge Ruberto, a proposito del luogo di ritrovo dei manifestazioni, ricordando che in seguito alla direttiva sui cortei i no Green pass non hanno più attraversato il centro, "scendendo per i Giardini Reali e raggiungendo da lì altre zone".

"Niente più concessioni"

In alcuni occasioni c'erano state delle concessioni, ad esempio su via Rossini, "ma questo sabato non avverrà", garantisce il prefetto Ruberto.

Liccione: "Sabato manifesteremo"

“Condanniamo, con fermezza, la richiesta del presidente di Confesercenti Torino, al sindaco e al Prefetto, di annullare la manifestazione nazionale pacifica no Green pass, in programma per sabato 18 dicembre, a cui prenderanno parte molti vaccinati contro il Covid e gli stessi commercianti che l’ente afferma di voler tutelare", ha detto Marco Liccione, leader della ‘Variante Torinese’ e del movimento ‘No Green Pass Torino’.

"Giancarlo Banchieri studi gli articoli 17 e 21 della Costituzione, riflettendo sulla poca attenzione rivolta, dalla sua realtà, nei confronti delle difficoltà affrontate dai suoi aderenti. Dove era quando i commercianti venivano posti in lockdown senza essere rimborsati tramite i ristori a cui avevano diritto?”, si è chiesto Liccione.

Confesercenti: "Apprezzamento per le parole del prefetto"



"Accogliamo con favore - ha detto il presidente di Confesercenti Giancarlo Banchieri - la rassicurazione del prefetto, che viene incontro alle nostre richieste di individuare una collocazione più idonea per la manifestazione e che dimostrano come le nostre preoccupazioni non fossero infondate. Speriamo, dunque, che nella giornata di sabato ai torinesi sarà garantita la possibilità di svolgere tranquillamente le proprie attività e che tutto potrà svolgersi in maniera pacifica".