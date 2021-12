Anas, lavori notturni in galleria sulla strada statale 24 del Monginevro tra Cesana e Claviere

Anas ha programmato la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, di illuminazione e di segnaletica luminosa lungo la strada statale 24 “del Monginevro” all’interno delle gallerie ‘Cesana’ e ‘Claviere’, nell’ambito degli omonimi territori comunali (TO).

Per consentire l’esecuzione degli interventi, che saranno effettuati in orario notturno, la statale sarà chiusa al traffico tra Cesana Torinese (km 92,300) e il confine di Stato (km 96,486) dalle 22 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 dicembre. Durante la chiusura il traffico in direzione Francia e viceversa potrà usufruire della A32 e del Traforo del Frejus.

La notte seguente, ovvero tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre, la statale sarà chiusa nel solo tratto compreso tra la galleria ‘Claviere’ (km 95,150) e il confine di Stato (km 96,486) con traffico dei veicoli leggeri indirizzato sulla rete locale del comune di Claviere.

I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.