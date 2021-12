Tragedia di via Genova, lutto cittadino a Torino nella giornata dei funerali dei tre operai

Lutto cittadino per Torino nel giorno in cui si terranno i funerali dei tre operai morti ieri mattina in via Genova, a causa del crollo della gru su cui stavano lavorando.



Lo ha deciso il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "In occasione dei funerali di Marco Pozzetti, Roberto Peretto e Filippo Falotico sarà proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio per la loro tragica scomparsa e di commossa partecipazione dell’intera comunità torinese. Si disporrà l’esposizione della bandiera civica a mezz’asta nelle sedi comunali”.



Intanto proseguono le indagini per accertare le cause che hanno portato alla tragedia (anche con l'uso di droni per effettuare alcune riprese dall'alto). E continuano ad aggiungersi testimonianze di chi era presente al momento del disastro. Un passante afferma che, proprio pochi istanti prima che la struttura si abbattesse a terra, era passato un bus. Il conducente è riuscito ad allontanarsi appena in tempo.