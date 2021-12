Via Genova prova a tornare alla normalità dopo il crollo della gru: riaprono i primi negozi

Via Genova torna lentamente alla normalità dopo la tragedia di sabato, dove hanno perso la vita a seguito del crollo di un gru Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Fillppo Falotico. Questa mattina, come ha spiegato in Sala Rossa l’assessore alla Sicurezza Gianna Pentenero, hanno effettuato un sopralluogo i vigili del fuoco ed i tecnici di turno. “È stata data l'inagibilità dei portici – ha spiegato l’esponente della giunta Lo Russo - nel tratto tra i civici 110/ c e 112/a ad est e 111/a e 115/a ad ovest”. Via libera invece all’apertura del resto della strada, così come dei relativi negozi presenti.

Grippo: "Lavoro dovrebbe essere vita"

E la seduta del Consiglio comunale si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare le tre vittime. "Il lavoro dovrebbe esse vita, speranza, mai morte. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza - ha detto la presidente della Sala Rossa, Maria Grazia Grippo - che sono certa sono quelli di tutti i torinesi e le torinesi".

In terza commissione realtà dedicate alla sicurezza sul lavoro

La conferenza dei capigruppo di domani è stata sconvocata per permettere ai consiglieri comunali di essere presenti al presidio per la tragedia, fissato alle 15 davanti alla Prefettura. La capogruppo del Pd Nadia Conticelli ha chiesto di avviare all’interno della terza commissione dedicata al commercio un percorso di audizione di “associazioni e realtà dedicate alla sicurezza sul lavoro, dall’ispettorato ai vigili del fuoco”.