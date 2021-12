Aurora, in fiamme il tetto di un edificio in ristrutturazione in via Piossasco: salvi tre operai

Il tetto di un edificio in ristrutturazione ha preso improvvisamente fuoco questa mattina in via Piossasco 11, a Torino. A dare l'allarme sono stati gli i residenti dello stabile. I tre operai che stavano lavorando al rifacimento della struttura si sono subito messi in salvo.

Immediato l'intervento di quattro squadre di vigili del fuoco, che stanno cercando di impedire che il rogo coinvolga anche i piani inferiori dell'edificio. Per precauzione, comunque, diverse famiglie sono state evacuate e la strada è stata chiusa dalla polizia municipale.