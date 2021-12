'Non versano 50 euro per il figlio', genitori processati e assolti

Aveva presentato una denuncia sostenendo che il figlio e l'ex nuora, separati, non gli versavano abbastanza denaro per accudire il nipotino: 50 euro in meno rispetto ai 200 stabiliti dal giudice del tribunale per i minorenni.

La procura aveva preso in carico il caso disponendo un processo a carico della ex coppia, ma dopo la lunga testimonianza resa della denunciante, una signora di circa 80 anni, è stato lo stesso pubblico ministero a chiedere l'assoluzione. Il giudice ha scagionato i due imputati dall'accusa di violazione degli obblighi di assistenza. La vicenda si è trascinata nel Palazzo di giustizia di Torino dal 2017 ed è terminata nei giorni scorsi con la sentenza.

La denunciante, in aula, ha ripetuto che non ha mai visto dalla madre del bimbo (nato nel 2002) l'intera somma pattuita, e che il padre non versava assolutamente nulla: "Viveva a casa mia e al massimo faceva qualche lavoretto". Poi, però, con le domande dello stesso pm, è emerso che i genitori pagano al figlio, ormai diciannovenne, la scuola privata, i corsi di sci, la patente di guida. Il giudice ha letto direttamente in aula la breve motivazione della sentenza: "Hanno provveduto al mantenimento del figlio, c'è l'insussistenza del fatto".

"E' la decisione giusta" ha commentato uno dei difensori, l'avvocato Alessandro Brunetti, mentre l'ottantenne, prima di lasciare l'aula, si è rivolta così ai presenti: "Non capisco perché in tribunale avete chiamato me".