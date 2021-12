Via Genova, oggi si sposta la gru. Ma è anche il giorno delle perizie (FOTO e VIDEO)

Oggi in via Genova è il giorno dei periti, dei rilievi tecnici, dell'accesso limitato alla zona che sabato mattina ha visto abbattersi a terra la gru che ha causato la morte di tre operai .

Domani lutto cittadino

E se domani sarà il giorno del funerale di Filippo Falotico (con la decisione del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, di proclamare il lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta e accompagnamento delle salme da parte della Polizia Municipale), con la funzione in Duomo che sarà officiata dall'arcivescovo Cesare Nosiglia, oggi il "mostro" è ancora a terra, così come è caduto ormai cinque giorni fa. Ma adesso si dovranno approfondire le ricerche delle possibili cause. Ciò che fino a ieri si è fatto solo attraverso le foto e le ipotesi.

"Le vittime erano imbracate correttamente e stavano lavorando in piena sicurezza così come doveva essere. A venire giù è stata la struttura. Ed è una cosa diversa: ora si tratta di capire il perché". Lo ha detto Alberto Giulietta, consulente di una delle aziende interessate nel crollo della gru di via Genova.

Carrolo: "E' il momento degli accertamenti"

"È il momento degli accertamenti irripetibili da parte dei tecnici - spiega Agatino Carrolo, comandante provinciale dei Vigili del fuoco - Solo dopo potremo procedere alla rimozione della gru".