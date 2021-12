Usa impropriamente il marchio tutelato "Gorgonzola DOP", multato commerciante del Torinese

Sei tonnellate di alimenti e 200 ettolitri di vino sequestrati, oltre a multe per 39 mila euro e due diffide. Non si fermano i controlli dei Nas per Natale nelle aziende del settore agroalimentari.

Durante le indagini - svolte in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Calabria - sono state riscontrate violazioni alle normative sull'etichettatura, sulla rintracciabilità degli alimenti, sulla tutela dei marchi DOP e sul Testo Unico del vino.

In particolare in provincia di Torino è stato sanzionato il titolare di un'attività commerciale per aver utilizzato impropriamente il riferimento al marchio tutelato "Gorgonzola DOP".