A Bardonecchia lunedì i Ravedati presentano il loro libro: "La Storia ritrovata"

Paolo Ravedati e i suoi figli, Alessandro e Federico, presentano lunedì a Bardonecchia alle 17.30 al Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta “La Storia ritrovata”, il libro pubblicato a metà mese da Susalibri di Sant’Ambrogio di Susa e che prossimamente, suddiviso in due parti, verrà proposto anche ai lettori de La Stampa.

La fatica editoriale, con prefazione a cura dello storico Alberto Turinetti di Priero, è il frutto dei ritrovamenti effettuati sulle montagne e delle memorie raccolte in anni di ricerche che offrono cenni storici e su come vissero i soldati tedeschi ed italiani che fronteggiarono i francesi nell’inverno 1944-1945 e sull’occupazione tedesca iniziata il 10 novembre 1943.

Un avvincente viaggio che analizza gli ultimi due anni della Seconda Guerra Mondiale suddiviso in due parti: una che raccoglie i reperti e i documenti degli schieramenti dell’arco di confine a sud della Conca di Bardonecchia e la seconda parte dedicata agli oggetti, le testimonianze e le documentazioni dei reparti che si trovavano nel settore a nord della Conca di Bardonecchia.

Particolare attenzione viene riservata agli alpini del battaglione Edolo della Repubblica Sociale Italiana (RSI), alle truppe degli Gebirgsjäger della 5° Divisione Die Gams, le truppe da montagna di Germania e Austria, alle truppe francesi del Forze Francesi Interne (FFI) e dei loro rapporti con le varie formazioni partigiane operanti in Valle di Susa, con particolare riferimento a quelle attive nella Conca.

La ricostruzione storica è corredata da più di trecento foto, molte delle quali inedite, da diversi documenti, in parte finora sconosciuti e da testimonianze esclusive rilasciate agli autori.

“Partendo dal ritrovamento di oggetti di servizio utilizzati da soldati, come una gavetta, o dagli effetti personali, quali lettere, pipe, porta tabacco, io e i miei figli - dice Paolo Ravedati, ingegnere torinese - siamo risaliti ai loro possessori, definendo a quale reparto appartenevano e dove operavano, e da qui, in alcuni casi, siamo addirittura riusciti a rintracciare i possessori degli oggetti ritrovati e a raccoglierne le testimonianze. Singolari le storie di un arzillo soldato bergamasco e di Augusta Gleise, maestra di Rochemolles, che mantenne i collegamenti tra i partigiani e le truppe francesi. Un processo induttivo su 8-9 mesi di storia piemontese che è molto piaciuto a Chiara Rossetti, la prima cittadina di Bardonecchia, che ringrazio per averci offerto l’opportunità di illustrarlo al pubblico di Bardonecchia”.

Ingresso libero con obbligo di prenotazione recandosi personalmente all’Ufficio del Turismo in piazza Alcide De Gasperi, 1/a e l’esibizione all’ingresso della Green Card e del relativo documento di riconoscimento personale.