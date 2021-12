Grugliasco, l’omaggio di Blucinque a Fellini saluta il nuovo anno tra teatrodanza, circo e musica

L’ultima creazione della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi, "Gelsomina Dreams" - dichiarato omaggio al genio di Federico Fellini - sarà in scena nel periodo delle festività natalizie, tra il 26 dicembre e il 9 gennaio al teatro Le Serre di Grugliasco, all’interno del Parco Culturale Le Serre, compresi i giorni di Santo Stefano, 31 dicembre ed Epifania.

Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia, in quanto si presta a vari livelli di lettura da parte degli adulti così come degli spettatori più piccoli. E' stato realizzato nel 2020 in una prima versione video, girata per il bando Vivere all’Italiana sul palcoscenico, iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con il Ministero della Cultura (MIC) che ha selezionato "Gelsomina Dreams" tra le 20 produzioni artistiche inedite di danza, teatro e circo contemporaneo da diffondere attraverso gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

I biglietti dello spettacolo, che apre la stagione teatrale 2022 di Fondazione Cirko Vertigo, sono acquistabili sia online a questo link, sia presso gli uffici di Fondazione Cirko Vertigo all’interno del Parco Culturale Le Serre.

Protagonisti i performer Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić e Michelangelo Merlanti, affiancati sulla scena dall’attore Ivan Ieri e dai musicisti Beatrice Zanin al violoncello ed elettronica e Niccolò Bottasso a violino, tromba ed elettronica, con la partecipazione di Paolo Stratta e della piccola Nina Carola Stratta nell’apparizione della Gelsomina bambina. Gli artisti si muoveranno in un’ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana memoria. Prenderà vita una Gelsomina, giovane donna eterea e visionaria, sognatrice e portatrice di un sentire cangiante e in continua evoluzione.

Nel 2022 lo spettacolo andrà in tournée in alcuni importanti teatri d’Europa, fra cui il Gallus Theater di Francoforte e ad Atene.

"Gelsomina Dreams" sarà in scena al Teatro Le Serre di Grugliasco (TO), in via Tiziano Lanza 31, nei seguenti giorni e orari:

Domenica 26 DICEMBRE 2021 - ore 15:30 e ore 18:30

Venerdì 31 DICEMBRE 2021 - ore 19:00 e ore 22:30

Domenica 2 GENNAIO 2022- ore 15:30

Giovedì 6 GENNAIO 2022- ore 15:30

Venerdì 7 GENNAIO 2022- ore 15:30

Sabato 8 GENNAIO 2022- ore 15:30

Domenica 9 GENNAIO 2022- ore 15:30