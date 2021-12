Aggredito il parroco di Madonna della Pace, Giachino: "Ripristinare subito il presidio delle forze dell'ordine in largo Giulio Cesare"

Resta alto l'allarme sicurezza in largo Giulio Cesare: dopo le bottiglie dei pusher contro la chiesa della Madonna della Pace, l'altra sera il parroco è stato aggredito da un tossicodipendente armato di punteruolo.

A denunciare l'episodio è stato Mino Giachino, leader del movimento 'Sì Tav Sì Lavoro', amico personale di don Stefano Votta. "Questa volta è andata bene perché il parroco era insieme ad altri due religiosi - ha spiegato - ma se fosse stato da solo cosa sarebbe successo?".

Giachino è tornato poi a chiedere il ripristino del presidio delle forze dell'ordine nella zona: "Averlo tolto - sostiene - è stato un errore. Le telecamere servono per le indagini successive, ma non prevengono gli atti violenti e criminali".

"Nei giorni scorsi - ha poi concluso Giachino - come associazione abbiamo portato i generi alimentari raccolti al nostro Natale solidale e il parroco ci ha consigliato di andare prima delle ore di buio. Gli studi medici della zona chiudono prima per lo stesso motivo. Ma è vita questa? Occorre una grande svolta che dia il segnale che Torino vuole ritornare a essere una città sicura e che vuole crescere per creare nuovi posti di lavoro".