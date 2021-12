Minaccia i frequentatori della movida con un grosso coltello da cucina: venticinquenne arrestato a due passi da piazza Vittorio

Ha minacciato i passanti con un grosso coltello, urlandogli contro e brandendo l'arma con fare minaccioso. Tanto che in molti hanno immediatamente chiamato la polizia. L'uomo, un 25enne marocchino, è stato arrestato dagli agenti ma non senza difficoltà: ha infatti continuato a dare in escandescenze anche davanti a loro, arrivando addirittura a lanciargli contro dei sassi che poi hanno colpito e danneggiato alcune auto in sosta.

Tutto è successo nella tarda serata di ieri, 26 dicembre, nella centralissima piazza Vittorio e nelle vie limitrofe. L'uomo si è prima introdotto nei locali di un ristorante della piazza e lì ha sottratto un grosso coltello da cucina, poi è uscito in strada brandendo l'arma e minacciando i passanti. Il primo a chiamare i soccorsi è stato proprio il titolare del ristorante che, insieme ai dipendenti, ha seguito le mosse dello straniero, segnalandole agli operatori di polizia intervenuti.

Le volanti, dopo aver rintracciato il venticinquenne in piazza Maria Teresa, gli hanno intimato, tenendosi a distanza di sicurezza, di gettare il coltello ma lo straniero, in più di un'occasione, ha cercato di avventarsi sia sugli operatori che sulle altre persone presenti sul posto. Il nordafricano si è poi completamente denudato, mostrando evidenti segni di squilibrio mentale. Nel tentativo di procurarsi una via di fuga, ha poi recuperato un bastone metallico da un cassonetto e lo ha utilizzato per farsi largo tra gli operatori. Non pago, ha iniziato a scagliare delle pietre raccolte da terra: due di queste sono finite su alcune auto parcheggiate, danneggiandole. La furia del marocchino non si è fermata neppure davanti all'auto degli agenti che gli si sono parati davanti: è infatti stata anch'essa colpita ripetutamente in diversi punti della carrozzeria.

Accerchiato da più agenti intervenuti di rinforzo, il venticinquenne, che aveva a suo carico numerosi precedenti, è stato finalmente neutralizzato dai poliziotti, che lo hanno sottratto alle ire di alcuni cittadini che volevano farsi giustizia da sé. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, tentate lesioni aggravate, nonché denunciato per furto con destrezza e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza.