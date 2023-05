Scontro tra auto e moto nel Cuneese: 22enne di Carmagnola grave all'ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 13 maggio, a Savigliano. Per dinamiche in fase di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio tra la statale 20 e via del Follone.

L'incidente ha coinvolto una donna di 42 anni di Marene, a bordo di una Ford SMax e 22enne di Carmagnola, che era in sella a una Kawasaki. Tutti e due sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, gravi le condizioni del motociclisa, in codice rosso con politrauma.

Sul posto è intervenuto il nucleo radiomobile dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario con la medicalizzata e la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre della Pianura, guidata dal Commissario Massimo Tavella, per i rilievi del caso.