Carmagnola ottiene 5 milioni dal Pnrr per il progetto 4R di rigenerazione urbana

Il nuovo anno inizia con due ottime notizie per Carmagnola: la Città ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di Euro con fondi del PNRR per il progetto 4R e un ulteriore finanziamento di 2.650.000,00 Euro per la riqualificazione degli stabili comunali di edilizia sociale.

Nel mese di marzo 2021 il Comune di Carmagnola, cogliendo l’invito della Regione Piemonte, ha candidato al finanziamento con i fondi del PNRR 8 proposte progettuali per un ammontare complessivo di circa 29 milioni di Euro. Con delibera di Giunta comunale nel mese di giugno 2021 inoltre, l’Amministrazione aveva candidato a finanziamento il progetto “Carmagnola 4R per una rigenerazione della città, comprendente 4 interventi: la riqualificazione urbana di piazza Antichi Bastioni e piazza Rayneri, il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex complesso monastico di Sant’Agostino, la rigenerazione urbana di via De Gasperi – un bosco per Carmagnola, il recupero e riqualificazione della torre circolare con piede a scarpa del secolo XV per il suo valore storico.

Con decreto del Ministero dell’Interno il 30 dicembre 2021 sono stati individuati i Comuni beneficiari dei contributi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale: la città di Carmagnola ha ottenuto un finanziamento di 5.000.000,00 di Euro, importo massimo erogabile per i Comuni di questa fascia demografica.



Il valore complessivo del progetto è di 6.463.250 Euro. La quota di cofinanziamento del Comune, pari a 1.463.250 euro sarà ripartita in 5 annualità, rendendo di fatto l’impegno per le casse comunali sostenibile dal punto di vista economico-finanziario. Al momento l’Amministrazione ha già impegnato 200 mila Euro per S. Agostino e 210 mila euro per l’intervento sugli Antichi Bastioni.

L’altra buona notizia giunge dal fronte dell’edilizia sociale, con l’ottenimento di un finanziamento di 2.650.000,00 Euro per 4 interventi di riqualificazione energetica e risanamento degli edifici di edilizia sociale, di proprietà comunale sul territorio.

Anche in questo caso i fondi sono a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. Oggetto dell’intervento saranno: lo stabile di piazza Canonico Cappello 21, di via Cavassa 44, di via Provvidenza 20 e di via Santorre di Santarosa 8.

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha commentato, in una nota diffusa: “Premiata la capacità progettuale dei Comuni. Queste risorse consentiranno di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione”.

Grande soddisfazione viene espressa dal Sindaco Ivana Gaveglio e dal Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alessandro Cammarata: “E’ un ottimo risultato quello ottenuto sinora. I finanziamenti che arriveranno con il PNRR ci consentiranno di recuperare edifici importanti del centro storico che potranno così essere messi a disposizione della comunità. Carmagnola avrà un volto nuovo che sarà da stimolo per una vera rigenerazione urbana e sociale. Molto importante inoltre è anche il finanziamento relativo all’edilizia sociale, che ci consentirà di riqualificare diversi edifici sul territorio. Il lavoro sul PNRR comunque non è finito qui. Auspichiamo che le tante proposte progettuali elaborate in questi anni e che abbiamo candidato a finanziamento trovino accoglimento per poter davvero contribuire alla ripresa”.