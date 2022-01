Mariateresa Buttigliengo nuovo direttore generale (ad interim) di Finpiemonte

Il presidente di Finpiemonte S.p.A., Michele Vietti, comunica che il consiglio di amministrazione della società, in data 22 dicembre 2021, ha proceduto alla nomina del nuovo direttore generale nella persona di Mariateresa Buttigliengo.

La dott.ssa Buttigliengo assumerà l’incarico di temporary manager per un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabili. La decisione è stata assunta dal consiglio di amministrazione dopo aver valutato non esaustive le candidature pervenute in risposta al bando aperto a seguito delle dimissioni del precedente Direttore. Nelle prossime settimane il bando di selezione sarà riaperto.

La dott.ssa Buttigliengo, laureata presso la scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino, è attualmente responsabile finanziaria di Soris. Ha lavorato presso Arthur Andersen & Co (oggi Deloitte), Locat Spa, Con.ri.t. spa, Uniriscossioni spa.

Il nuovo direttore generale, che si è detto onorato della nomina ringraziando il presidente e il consiglio per la fiducia, prenderà servizio lunedì 10 gennaio ed opererà con l’obiettivo di garantire stabilità ed efficienza nella gestione di Finpiemonte, anche in vista delle prossime sfide legate all’utilizzo dei fondi europei sul PNRR e sui fondi strutturali.

"La nomina, seppur temporanea, del nuovo Direttore Generale – ha dichiarato il Presidente Vietti – avvenuta in tempi rapidissimi e con il consenso unanime del Consiglio e del Collegio Sindacale è la riprova della volontà di questa Amministrazione di passare dalle sterili polemiche alla immediata operatività, per assicurare la mission di Finpiemonte".