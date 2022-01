Escrementi di cane a due passi dai bimbi del nido: "Servono controlli e cartelli"

Escrementi a due passi dai bambini. E' questa la situazione sollevata dall'associazione Giustizia & Sicurezza in via Carutti. "Soprattutto nella zona dell'asilo nido comunale i marciapiedi sono pieni di deiezioni canine" spiegano Marina Trombini (presidente dell'associazione) e Paolo Biccari (attivista).

"Purtroppo il poco senso civico di tanti padroni di amici a quattro zampe trasforma i marciapiedi e le zanelle della via in veri e propri campi minati, situazione disgustosa soprattutto per i piccoli che frequentano l'asilo" spiegano dall'associazione.

Per questo motivo Giustizia & Sicurezza ha inviato una segnalazione alla Polizia locale chiedendo di effettuare controlli, soprattutto nelle ore serali: "Questa via sembra terra di nessuno con cani, anche di grossa taglia, lasciati dai padroni senza guinzaglio ad effettuare i propri bisogni senza raccoglierli".

"Abbiamo anche scritto in Circoscrizione e Comune chiedendo che vengano installati cartelli che possano ricordare le sanzioni a cui va incontro chi non raccoglie le deiezioni. Crediamo che i piccoli e le famiglie che percorrono la via ogni giorno meritino decoro e rispetto" tuonano dall'associazione.