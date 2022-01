Torna la giornata di vaccinazione "sugli sci": venerdì 7 gennaio appuntamento a Bardonecchia

L’iniziativa verrà realizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Comune e l’Asl To3. Sarà possibile ricevere la prima dose con accesso diretto o la terza dose nel caso di coloro che hanno già un appuntamento programmato tra il 7 e il 9 gennaio in uno degli hub vaccinali del territorio piemontese e che potranno cogliere l’occasione di una giornata sulla neve per ricevere il vaccino in alta quota.