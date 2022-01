Cercenasco, paura per incidente con auto a gpl: Vigili del fuoco e soccorsi aiutano il guidatore ad uscire dalle lamiere

Paura ma alla fine conseguenze abbastanza limitate per l'incidente avvenuto attorno alle 5.30 di stamattina a Cercenasco: il guidatore ha perso il controllo dell'auto che è andata a sbattere.

Essendo una vettura alimentata a gpl è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco (con la squadra arrivata da Pinerolo), oltre ai soccorsi, per mettere in sicurezza il mezzo, oltre ad estrarre dalle lamiere il conducente, che per fortuna non ha subito grosse conseguenze a seguito dell'impatto, anche se è stato trasportato in ospedale per sicurezza.

Nella notte appena trascorsa i pompieri sono dovuti intervenire anche in via Onorato Vigliani a Torino, dove una vettura aveva preso fuoco, oltre a spegnere un piccolo incendio a Villardora: in entrambi i casi non si segnalano persone coinvolte o feriti.

A Villardora aveva preso fuoco un rimorchio coibentato parcheggiato nel piazzale di un deposito lungo la SS 24 nelle vicinanze della sede della Croce Rossa. Le squadre della centrale e quelle dei volontari di Almese, Condove e Borgone hanno evitato che le fiamme si propagassero ai mezzi parcheggiati a fianco. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.