Tre progetti e 12 posti disponibili per svolgere il Servizio Civile a Moncalieri

Il Comune di Moncalieri promuove l'avvio del nuovo bando di Servizio Civile Nazionale Volontario con tre progetti per un totale di 12 posti disponibili. Il Servizio Civile Nazionale Volontario, istituito attraverso la Legge 64/01, rappresenta la possibilità per i giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare 12 mesi della propria vita a se stessi e agli altri, formandosi, acquisendo conoscenze ed esperienze e maturando una propria coscienza civica. Nello specifico la città di Moncalieri propone tre progetti all'interno dei suoi uffici:

Giovani Always On (Uffici Moncalieri Giovane e Moncalieri Comunità) = 6 posti

La cultura apre le porte (Biblioteca civica A. Arduino di Moncalieri) = 4 posti

Digitalmente (Ufficio Moncalieri Informa) = 2 posti



Per partecipare al Servizio Civile è necessario: