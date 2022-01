Scuola nel caos anche a Torino, sindacati spaccati: “Non ci sono le condizioni per riaprire”. Ma altri chiedono "soluzioni, non rinvii"

A pochi giorni dal ritorno in classe, è caos (anche) nel mondo torinese della scuola. In attesa che il Governo sciolga le riserve su misure e comportamenti da adottare per garantire un ritorno a scuola sicuro, i sindacati indossano l’elmetto e preannunciano battaglia. Ma il fronte non è compatto: se da un lato c'è chi chiede più tempo, dall'altro ecco che avanza chi ritiene che invece un rinvio non serva ad altro che a rimandare la ricerca di soluzioni.

Cub: "Non riaprire la scuola"

La posizione è netta: “Non ci sono le condizioni per riaprire la scuola”. Eppure, calendario alla mano, lunedì 10 gennaio milioni di studenti di ogni ordine di grado torneranno in classe. I dubbi da risolvere sono tanti, i rebus senza risposta ancora di più: quarantene, organici non sufficienti, personale Ata, mascherine, vaccini. La sensazione, dopo due anni pandemia, è che nelle classi a comandare sia ancora una volta il caos.

L'accusa al Governo

“Siamo in attesa di capire cosa vuol fare il Governo, Mario Draghi è un accentratore che interviene in contesti di cui non conosce le dinamiche” spiega Giulia Bertelli, coordinatore provinciale Cub Scuola. “A causa delle loro politiche deficitarie di questi due anni - prosegue la sindacalista - in questo momento non è possibile accedere ai locali”.

L’accusa mossa da Cub al Governo attuale e al precedente è quella di non aver lavorato abbastanza, soprattutto nel periodo in cui la pandemia aveva lasciato un minimo di respiro, per “pianificare” una scuola sicura, nel rispetto degli alunni, degli insegnanti e del personale coinvolto. Le classi, infatti, arrivano fino a 29 unità: Cub Scuola aveva chiesto di autorizzare classi da 15 alunni al massimo. Il personale Ata, considerato dai sindacati necessario e indispensabile, non è abbastanza per garantire la sanificazione dei bagni, la gestione degli spazi comuni. Anche l’organico Covid viene messo sul banco degli imputati: “Prima erano stati fatti contratti fino a dicembre, poi fino a marzo, ora si vedrà. Che rispetto c’è per i lavoratori?” domanda Bertelli.

I dubbi sulle quarantene

Perplessità poi circa il “balletto delle quarantene” e cioè il criterio, non ancora definito, per il quale basterà avere un numero imprecisato di positivi in classe per mettere tutti gli studenti della stessa in quarantena e sulla questione mascherine Ffp2. La richiesta di tenere chiuse le scuole non arriva a cuor leggero, anzi: “Lo dico con il rammarico di insegnante di una scuola primaria che sa che danno fa la Dad ai bambini” racconta Bertelli.

“I pre requisiti che potevano rendere la situazione governabile c’erano, ora non ci sono più. Siamo molto critici e riteniamo non ci siano i margini per riaprire lunedì”, conclude il Coordinatore provinciale Cub Scuola.

C'è chi dice no

Contraria invece a un rinvio del ritorno in presenza a scuola è Luisa Limone, segretaria generale Flc Cgil Piemonte: “Chiediamo di trovare soluzioni, servono risorse: il rinvio rischia procrastinare le soluzioni e la Dad abbiamo visto che ha già generato un problema di dispersione scolastica”.

A preoccupare Limone, in particolare, è la questione organico: “Stiamo ricevendo molte segnalazioni dai dirigenti scolastici che sono preoccupati, soprattutto per quanto riguarda l’organico: ci sono tanti insegnanti contagiati e, ovviamente, pochi supplenti”. “Ci ritroviamo adesso con una situazione di oggettiva difficoltà. Non basta dichiarare la scuola in presenza, bisogna tutelare la salute e la sicurezza di tutti”, afferma, confermando le indicazioni confuse contenute nell’ultimo decreto.