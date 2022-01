Servizio Civile, si selezionano due volontari per la gestione della Biblioteca Civica di Bardonecchia

Riparte la selezione di due volontari del Servizio Civile Universale, che si occuperanno per 12 mesi del supporto nella gestione della biblioteca civica di Bardonecchia, sita a pochi minuti dalla centralissima via Medail. Il titolo del programma è ‘#apagineaperte’ il titolo del progetto ‘A portata di libro’. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 26 gennaio 2022, on line tramite il sito domandaonline.serviziocivile.it . I volontari dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, per ogni ragazzo/a impegnato nel servizio è previsto un rimborso spese mensile di 444,30 euro. L’orario settimanale prevederà, concordemente con l’OLP, Operatore Locale di Progetto, 25 ore settimanali da spalmare sui giorni di apertura della biblioteca. Di cosa si occuperanno principalmente i volontari? Rapporto con il pubblico, prestiti, fidelizzazione dell’utenza, intercettando esigenze letterarie e di servizi bibliotecari, mettendosi in gioco, anche nella realizzazione di attività con i bambini; importante il supporto nelle attività informatiche, la cura del patrimonio che ammonta a ben oltre 20.000 libri, l’avvicinamento dei giovani, aiutandoli a comprendere la centralità della biblioteca, nelle ricerche scolastiche, il supporto nella gestione delle donazioni, il bookcrossing e la sistemazione a scaffale. “Il servizio civile, che personalmente ho vissuto quattro anni fa, presso l’ente scolastico Des Ambrois, sempre in contesto bibliotecario, è una delle esperienze più arricchenti che si possa vivere, è un’opportunità per mettersi in gioco – commenta l’Assessore Vivino Maria Teresa, che ha la delega alla biblioteca – ho effettuato anche un tirocinio scolastico alcuni anni fa proprio presso la biblioteca civica di Bardonecchia, un contesto che davvero ha delle risorse e delle potenzialità incredibili, per questo spero in una partecipazione alle selezioni dei nostri giovani, che sarebbero il valore aggiunto per la nostra biblioteca e che sicuramente ne gioverebbero con un’esperienza di 12 mesi che cambierebbe loro la vita e implementerebbe l’amore per il nostro paese”.