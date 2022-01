Grugliasco, la Rari Nantes riapre i battenti: ecco le nuove regole per l'ingresso

Alla piscina Rari Nantes "Fulvio Albanese" di corso Torino, è tutto pronto per ricominciare. Ma ci sono nuove regole da rispettare, per l'impianto sportivo di Grugliasco.

Dal 10 gennaio diventa obbligatorio essere in possesso della certificazione verde di tipo rafforzato per praticare attività in piscina e palestra nonché per accedere agli spogliatoi, ad eccezione degli accompagnatori dei bambini non autosufficienti.