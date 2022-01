A gennaio a Torino arriva la rassegna di documentari "Mondovisioni"

Il Museo Nazionale del Cinema e l’Associazione Find The Cure Italia portano anche a Torino la rassegna Mondovisioni con due documentari.

Organizzata da CineAgenzia insieme al settimanale «Internazionale», che da oltre dieci anni propone i più appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival e proposti in esclusiva per l’Italia.

La rassegna ha debuttato all’inizio di ottobre al festival Internazionale a Ferrara e sta adesso circuitando nelle sale di tutta Italia.

L’appuntamento nelle sale del Cinema Massimo a Torino è per l’11 gennaio con The Fever di Katharina Weingartner (la proiezione sarà introdotta in videoconferenza dal Kenya da Daniele Sciuto, Presidente Find The Cure Italia, e da Silvia Ferraris, Vice Presidente Find The Cure Italia) e il 28 gennaio con The Neutral Ground di CJ Hunt (la proiezione sarà seguita da un incontro con lo storico Gian Giacomo Migone).

Parte dell’incasso sarà devoluto ai progetti di Find The Cure in Africa e India.