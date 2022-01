Nichelino, inaugurato il nuovo anno della ludoteca comunale

La ludoteca comunale “La Bottega dei Sogni” di Nichelino è un servizio presente sul territorio dal 1994 ed è un luogo di promozione della cultura ludica oltre che spazio di aggregazione dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 14 anni, e centro estivo per il mese di luglio.

"Gioco diritto fondamentale"

Con un ricco programma di attività e laboratori educativi, la Ludoteca promuove il gioco come diritto fondamentale e imprescindibile per la maturazione e la socializzazione. Ma il gioco non riguarda solo i bambini: infatti, se da un lato permette ai più piccoli di crescere insieme scoprendo se stessi e la realtà circostante attraverso l’immaginazione e l’azione simbolica, dall’altro rende il tempo che i grandi condividono con loro un’importante occasione di socialità e di costruzione relazionale tra adulto e bambino.

Come stupire i bambini

Tra le proposte della Ludoteca si segnala “Come stupire i bambini con materiali insoliti”, dove i bimbi da 0 a 10 anni, accompagnati da un adulto, possono giocare liberamente e fare esperienza diretta grazie agli ateliers ludici di sperimentazione e ricerca (per accedere al servizio è necessaria la prenotazione telefonica). Si segnala, inoltre, lo SPAZIO BAMBINI ArancioLimoneMandarino! inaugurato nel 2013 con lo scopo di proseguire la consolidata tradizione di collaborazione con le scuole dell’infanzia e le scuole primarie nichelinesi attraverso percorsi di laboratorio.

Rispondere alle esigenze delle famiglie

Lo Spazio è anche pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie, offrendo diverse tipologie di servizi come l’aiuto-compiti per la scuola primaria, la possibilità di mettersi alla prova con l’uso e il riuso di materiali riciclabili, e la messa a disposizione delle proprie sale per grandi eventi di fine anno scolastico.

Gli orari di apertura al pubblico sono: lunedì: 15-18; martedì: 9-12; mercoledì/ giovedì/ venerdì: 9-12 e 15-18.

Al via il nuovo servizio di mensa scolastica

Da ieri, lunedì 10 gennaio, la Sodexo si occupa del servizio di ristorazione scolastica a Nichelino e in occasione della giornata inaugurale, il sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore all’Istruzione Alessandro Azzolina, presenti alla scuola Silvio Pellico, hanno sottolineato l’importanza fondamentale che ha un buon servizio mensa per i bambini e le bambine, per le famiglie e per tutta la cittadinanza.