Incidente tra bus e auto in via Medici, quattro persone ferite: la Polizia Municipale cerca testimoni

Verso le ore 14 di ieri, martedì 11 gennaio, un bus della linea 65, che percorreva via Medici in direzione di Corso Monte Grappa, giunto all'incrocio con via Borgomanero, poco oltre Piazza Chironi, è stato urtato da un veicolo Citroen C 3 che proveniva dalla via Borgomanero.

L'auto non ha rispettato il segnale d’obbligo di “dare precedenza” e, nonostante la frenata, l'autista del bus non è riuscito a evitare la collisione. Quattro passeggeri a bordo del mezzo pubblico hanno riportato lesioni e sono state trasportate in ambulanza in parte al Pronto Soccorso dell'ospedale Maria Vittoria e in parte al Martini.

Dopo l'impatto, la vettura ha inserito la retromarcia e, con una manovra repentina, si è subito allontanata dal luogo dell'incidente, senza sincerarsi dei danni cagionati e senza fornire i propri dati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale che sono alla ricerca di testimoni in grado di fornire informazioni utili all'individuazione del responsabile del sinistro.

Chiunque fosse in grado di fornire elementi utili può contattare l'ufficio Sinistri Radiomobile telefonando al numero telefonico 011.011.26510.