Guida un ciclomotore senza casco e senza patente: 24enne multato di 6.500 euro

Ieri pomeriggio, in piazza della Repubblica, gli agenti del Comando Territoriale di Porta Palazzo della polizia municipale, impegnati in un servizio di sicurezza stradale, hanno fermato un ciclomotore guidato da un uomo senza casco. Il trasgressore, un cittadino egiziano di 24 anni, si è giustificato dicendo di non averlo indossato a causa di un forte mal di testa.

A seguito di ulteriori accertamenti il veicolo è risultato non coperto da assicurazione RC e privo di revisione periodica. Il conducente era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e non era nemmeno in possesso del prescritto certificato di circolazione del mezzo.

Inoltre, in base all'ordinanza antinquinamento, il ciclomotore categoria ‘Euro 0’ non avrebbe potuto circolare.

L'uomo è stato pertanto sanzionato ai sensi del Codice della Strada per mancato rispetto dell'ordinanza antinquinamento, omessa revisione periodica, guida senza patente, mancato uso del casco protettivo, mancata copertura assicurativa e mancanza di carta di circolazione, per un totale complessivo di quasi 6.500 euro.

Il ciclomotore è stato inoltre sottoposto a sequestro amministrativo per la mancata copertura assicurativa e a fermo amministrativo, per 3 mesi per guida senza patente e 60 giorni per il mancato uso del casco protettivo.