A Moncalieri sono 14 le classi in dad a una settimana dalla ripresa delle lezioni

Anche a Moncalieri la scuola ha appena terminato la prima settimana di lezioni, dopo la lunga pausa natalizia, con problemi (per fortuna superati) dovuti alla rottura dell'impianto di riscaldamento in alcuni istituti, ma è stato il coronavirus a fare sentire soprattutto i suoi influssi negativi. L'assessore all'Istruzione Davide Guida ha fornito un quadro della situazione non molto incoraggiante.

Tante le classi in quarantena

Nei 4 Istituti Comprensivi della città sono in quarantena 6 sezioni nelle scuole dell’infanzia, 8 classi nelle scuole primarie, oltre a 6 classi delle scuole medie in presenza ma in “autosorveglianza”, avendo registrato positivi ma sotto la 'quota soglia' dei tre casi. "Ci sono inoltre alcune classi in attesa di esiti di tamponi, oltre che molti singoli casi di positività e/o quarantene", ha aggiunto l'assessore Guida, sottolineando una volta di più l'importanza dei vaccini per uscire da questa fase.