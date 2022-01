Scontri polizia-no Esselunga a Torino, Rosatelli: “La situazione andava gestita con il dialogo”

Gli scontri di sabato pomeriggio in corso Ferrucci a Torino, avvenuti tra la polizia e gli attivisti del movimento che si oppone alla costruzione di un supermercato Esselunga al posto degli spazi attualmente gestiti dal centro di aggregazione giovanile Comala, hanno inevitabilmente lasciato strascichi politici e non solo.

Rosatelli: “La situazione andava gestita con il dialogo”

L'assessore ai diritti della Città Jacopo Rosatelli, dopo aver stigmatizzato il comportamento delle forze dell'ordine, è intervenuto nuovamente sulla vicenda allargando il campo di riflessione: “Anche se la camminata dei manifestanti - ha affermato – è stata organizzata in modo discutibile perché incompatibile con le attuali restrizioni anti-Covid, l'intervento muscolare andava evitato attraverso il dialogo: ricordo che il movimento è composto anche dai ragazzi di Fridays for Future, che tanto hanno da insegnarci e che dobbiamo ascoltare attentamente”.

“Dialogo e ascolto, fiducia nel lavoro di Prefettura e Questura”

La ricetta di Rosatelli per la gestione di eventi simili prevede un indirizzo votato al confronto “L'ascolto dei movimenti - ha aggiunto – e il dialogo con gli organi di pubblica sicurezza rappresentano dei valori importanti per la Città: ho molta fiducia, a proposito, nel lavoro della questura e del prefetto affinché i conflitti e le vertenze vengano affrontati e visti per quello che sono, ovvero fonte di arricchimento sociale e non un problema di ordine pubblico”.

L'impegno degli assessori Mazzoleni e Salerno

La strada del dialogo è anche quella portata avanti per cercare di risolvere i problemi legati alla costruzione del supermercato: “La vicenda – ha concluso – è complessa, ma gli assessori Mazzoleni e Salerno stanno parlando con i ragazzi e le ragazze di Comala, per quanto di loro competenza, per poter trovare una soluzione alle istanze presentate, senza dimenticare le necessità dei commercianti”.