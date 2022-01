A Torino tassa rifiuti scontata per le famiglie numerose: ecco le scadenze per il 2022

Tassa rifiuti scontata per chi è quattro o di più in famiglia e ha un'abitazione inferiore ad 80 mq, così per le attività commerciali e artigianali in aree con cantieri della durata superiore a sei mesi. Tariffa azzerata per i dehors temporanei dei bar e ristoranti. Questa mattina la giunta, su proposta dell’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli, ha approvato una delibera che fissa - per famiglie, imprese e attività commerciali - le scadenze, le modalità di versamento e definisce le agevolazioni applicate per l’acconto TARI 2022.

Le scadenze

Per i nuclei familiari sono previste quattro rate, tre di acconto e una a saldo (l'acconto potrà essere anche versato in un'unica rata). Le scadenze sono fissate venerdì 29 aprile, martedì 31 maggio, giovedì 30 giugno per l’acconto (è possibile versare l’acconto in un'unica soluzione entro il 31 maggio) e venerdì 9 dicembre per il saldo. Per quanto riguarda gli importi delle rate, l'acconto sarà calcolato applicando il 55% delle tariffe approvate per l'anno 2021, il saldo invece sarà calcolando applicando le tariffe stabilite per l'anno 2022 e tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.

Bollettini in buca

I cittadini riceveranno al proprio domicilio da Soris spa due avvisi di pagamento, il primo con l’importo delle rate di acconto e il secondo con quello di saldo, con allegati i modelli F24 pagabili presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica. Chi è registrato invece su "Estratto conto on line" riceverà una comunicazione via mail.

Le scadenze per i negozianti

Per le utenze non domestiche, l’importo della Tari sarà riscosso in quattro rate, di cui tre in acconto e una a saldo (l'acconto, come per le utenze domestiche, potrà essere anche versato in un'unica rata). L'acconto sarà calcolato applicando l’85% delle tariffe approvate per l'anno 2021, il saldo sulla base di quelle 2022 considerando gli importi già pagati con le rate di acconto. Le scadenza fissate per pagamenti sono venerdì 18 marzo, venerdì 13 maggio, venerdì 15 luglio per l’acconto (è possibile versare in un'unica soluzione entro il 15 giugno) e venerdì 16 dicembre per il saldo.

I titolari di utenze non domestiche riceveranno via PEC gli avvisi di pagamento con l’importo delle rate di acconto e con quello di saldo, con allegati i modelli F24 pagabili presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica. Il pagamento della TARI giornaliera (commercio ambulante) avverrà attraverso il sistema pagoPA gestito dalla società Soris spa.

Sempre questa mattina la Giunta ha prorogato al 31 marzo, per le utenze non domestiche, il termine per la presentazione delle dichiarazioni per usufruire delle agevolazioni TARI 2020 e 2021 concesse durante la pandemia per i periodi di chiusura delle attività.