Vede la ex col nuovo compagno e la prende a pugni: arrestato dai carabinieri di Moncalieri

Nella serata di ieri, lunedì 17 gennaio, i carabinieri di Moncalieri hanno fatto finire l'incubo di una donna, arrestando l'ex compagno per violenza domestica.

L'uomo, residente nello stesso palazzo, pochi giorni prima aveva visto l'ex uscire dal suo appartamento con il nuovo fidanzato: accecato dalla gelosia, il 57enne ha perso la testa ed è entrato di forza nell'alloggio. Prima gli insulti e poi le botte. E' stata la donna, dopo che lui si era allontanato, a chiamare i carabinieri, denunciando l'aggressione e le percosse.

I militari dell'Arma hanno rintracciato l'aggressore poco dopo e lo hanno arrestato per maltrattamenti. La donna è stata invece trasportata all'ospedale Santa Croce per le cure del caso: per lei una settimana di prognosi. Ma adesso l'incubo è terminato.