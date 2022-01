Problemi all'impianto di riscaldamento: studenti al freddo alla Don Milani di Nichelino

Nuovi problemi a Nichelino, con studenti e aule al freddo per problemi all'impianto di riscaldamento.

I casi alla De Amicis e Manzoni

La scorsa settimana era successo alle scuole De Amicis e Manzoni, stavolta i guai hanno interessato la scuola elementare Don Milani di Nichelino.

Da ieri, lunedì 17 gennaio, alcune porzioni della primaria avrebbero una temperatura troppo bassa e già nella scorsa settimana le avvisaglie ci sono state, con alcuni alunni che sono stati spostati nelle ali della scuola più calde. Stavolta, però, il problema è parso subito più grave e per i piccoli alunni si paventava un nuovo spostamento per consentire di fare le lezioni al caldo.

Alcuni genitori riportano a casa i bimbi

Ci sono stati però dei genitori che non hanno voluto sentire ragioni e hanno preferito riportare a casa i figli. Sul tema il Comune è già intervenuto nei giorni scorsi: il problema sarebbero le tubature, troppo vecchie. Si spera di risolvere il guaio in tempi rapidi per assicurare lezioni in presenza già messe a rischio da alcuni casi di Covid.