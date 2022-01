La Circoscrizione 7 di Torino va a caccia di nuove pedonalizzazioni e chiede “l'aiuto del pubblico”

La Circoscrizione 7 di Torino ha avviato una campagna per la ricerca di nuove aree da pedonalizzare coinvolgendo i propri gruppi consiliari, le organizzazioni attive nei quartieri e i cittadini. La richiesta di “aiuto del pubblico” non è estemporanea: come esplicitato durante un'apposita Commissione andata in scena lunedì, infatti, a sollecitare un confronto con il territorio è stata l'assessora alla viabilità Chiara Foglietta in vista di un incontro con i rappresentanti degli enti decentrati in programma a fine mese; la deadline per la presentazione di idee e proposte è fissata per venerdì 21 gennaio (le proposte andranno inviate all'indirizzo e-mail segreteriac7@comune.torino.it).

Deri: “Sulle aree pedonali ci si divide ma poi vengono apprezzate”

A illustrare le motivazioni che hanno portato all'iniziativa ci ha pensato il presidente della Sette Luca Deri: “Quando a Torino - ha sottolineato – si parla di aree pedonali ci si divide sempre: all'inizio vengono percepite come un'invasione di campo ma con il tempo vengono apprezzate, basti pensare a via Garibaldi, via Lagrange e via Carlo Alberto. Per farle bene, però, non basta chiudere le strade al traffico con due dissuasori, bensì occorre realizzare interventi infrastrutturali come il rifacimento delle pavimentazioni o la posa di arredo urbano; come Giunta valuteremo le proposte che ci arriveranno e le invieremo a Foglietta, assumendoci la responsabilità politica delle scelte fatte”.

Il centro-destra chiede un maggior coinvolgimento della politica e dei cittadini

Dalla minoranza di centro-destra in Consiglio Circoscrizionale si è levata, a gran voce, la richiesta di un ascolto maggiore anche in sede decisionale: “Rivolgiamo un appello - ha ribattuto la capo-gruppo di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi – affinché la Giunta coinvolga tutti i partiti politici e i cittadini nella scelta delle vie da pedonalizzare. Insistiamo su questo perché, nella scorsa legislatura, sono accaduti fatti spiacevoli come a Borgo Dora, dove è stato pedonalizzato un intero borgo lavorando solo con un piccolo gruppo di persone; la soluzione migliore sarebbe quella di organizzare, prima di decidere, Consigli aperti, Commissioni e assemblee pubbliche”.

“Migliorare le aree già esistenti”, una richiesta bi-partisan