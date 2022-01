Bollette alle stelle, i negozianti scendono in trincea: "Cerchiamo di resistere, ma c'è chi rischia di chiudere"

Costi dell'energia e delle forniture in salita. Bollette alle stelle. Il mondo del commercio torinese si prepara a parare il colpo di quello che è un effetto che potrebbe colpire tutti i consumatori e l'utenza. Ma l'allarme risuona con forza (anche attraverso le associazioni di categoria) e l'orizzonte non è rassicurante.

Il mondo dell'abbigliamento: "Dovremo alzare i prezzi, oppure fare meno sconti"

"Da sempre lavoriamo nell'abbigliamento, continuando l'attività di mio padre qui in via Garibaldi, dove ha deciso di fondare il negozio negli anni Settanta - racconta Micaela Caudana, titolare di un marchio storico in città come "Michi" -. All'epoca bastava tirare su la serranda, poi è stato necessario cambiare le cose, anche a livello di marketing. Con il passare degli anni abbiamo affiancato ingredienti diversi, rispetto alla sola vendita: produciamo una nostra linea di abbigliamento in laboratorio, con tre sarte, in via Passalacqua, ma abbiamo anche abbiamo aggiunto un circuito di negozi dell'usato, insieme alla mia socia Chiara. Per ora la percezione esatta dei rincari non c'è ancora, ma ce l'avremo tra un paio di mesi".

"Per conguaglio 15 mila euro di bollette"

Qualche avvisaglia, però, c'è già: "Per combinazione, abbiamo appena cambiato gestore e come conguaglio delle annate precedenti sono arrivate bollette da quasi 15mila euro. Chissà che cosa può succedere nell'immediato futuro. Noi utilizziamo tantissima elettricità, nella nostra attività: dall'impianto di illuminazione ai macchinari, fino al funzionamento della strumentazione per la purificazione dell'aria".

"Dovremo ridurre gli sconti ai clienti fidelizzati"

"Non potremo far altro che aumentare i prezzi - sospira Caudana -. Ma i nostri listini sono fissi e quindi non c'è molto margine. Dovremo ridurre gli sconti a una clientela fidelizzata. Forse sulla nostra produzione possiamo avere più margine, ma il costo delle materie prime salirà, in qualche maniera. Sarà drammatico. E per le scarpe potrebbe essere ancora peggio".