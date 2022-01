Virle, un nuovo ponte per superare il torrente Oitana: al via il cantiere per demolire quello vecchio

“La Città metropolitana ha avviato proprio in questi giorni l’apertura del cantiere per demolire la vecchia struttura", commenta il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, delegato ai lavori pubblici. E aggiunge che i lavori per realizzare il nuovo ponte saranno terminati entro l’estate, finanziati per 900mila euro dal Ministero dell'Ambiente tramite la Regione Piemonte. “Intanto – ricorda Suppo - proseguono i lavori di manutenzione dei ponti, una funzione di progettualità importante del nostro Ente che dimostra una grande attenzione sui tanti problemi che riguardano il territorio. Manutenzione, viabilità, sistemazione delle strade sono infatti i capisaldi dell'azione della Città metropolitana sui quali vogliamo investire sempre di più, in accordo con i territori”.