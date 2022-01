Latitante individuato dalla polizia: doveva scontare oltre 2 anni di carcere

Lo scorso lunedì notte, gli agenti di polizia della volante hanno rintracciato un marocchino che si nascondeva all'interno di un appartamento di corso Regina Margherita.

L'uomo, di 38 anni, si è inizialmente dimostrato stupito del controllo di polizia e ha dichiarato di non avere al seguito documenti di identificazione. Capito che sarebbe stato trasportato in questura per accertamenti, ha tentato la fuga e ha ingaggiato una violenta colluttazione con i poliziotti intervenuti, ma è stato immobilizzato.

Nei suoi confronti pendeva da tempo un ordine di carcerazione per un cumulo di pene relativo alla espiazione a oltre due anni di carcere per reati di diversa natura. Il trentottenne era solito usare diversi alias al fine di eludere i controlli delle forze dell’ordine; dai suoi numerosi precedenti di polizia si evince una spiccata personalità violenta e pericolosa; anche questa volta ha dichiarato agli agenti un'identità completamente diversa rispetto a quella reale. Per lui si sono aperte le porte del carcere, oltre che in virtù dell'ordine di carcerazione, anche per resistenza a pubblico ufficiale e per attestazione di false generalità.