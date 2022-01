Il Polo del '900 e la Scuola di Comics raccontano il Giorno della Memoria 2022

Nel contesto delle iniziative legate al giorno della Memoria, lunedì 24 gennaio alle ore 16, si terrà un incontro presso la Sala Didattica del Polo del ‘900 di corso Valdocco dedicato all’importanza e al modo di raccontare e testimoniare ai più giovani la memoria degli internamenti militari.

L’occasione per farlo sarà la proficua collaborazione tra Polo del ‘900 e Scuola Internazionale di Comics di Torino, che ha trasformato l’esperienza diretta narrata nel libro Le matite sbriciolate. I militari italiani dei lager nazisti di Antonella Bartolo (Rubbettino Editore) in un libro per bambini intitolato Le matite sbriciolate di nonno Antonio. Le tragiche e sofferte vicende storiche diventano pagine disegnate che parlano a nuove generazioni e a un nuovo millennio, per non dimenticare.

Interverranno l’autrice Antonella Bartolo e Manfredi Toraldo, vicedirettore della sede di Torino della Scuola Internazionale di Comics, e coordinerà l’incontro Luciano Boccalatte, direttore di ISTORETO.

Nella sede del Polo del ‘900 verranno mostrati i disegni degli studenti dei corsi di illustrazione della Scuola Comics che hanno partecipato alla realizzazione del libro.