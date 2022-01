Moncalieri, opportunità di lavoro nel turismo per la prossima estate

Il servizio MoncalierInforma Lavoro della Città di Moncalieri e l’Agenzia Groovy Smile Entertainment, che da anni lavora nel settore turistico alberghiero, teatro ed eventi e propongono una giornata di reclutamento di giovani candidati per lavorare come animatori nei villaggi turistici e alberghi italiani.

Incontro al Polifunzionale

L’incontro, che si terrà lunedì 7 febbraio alle ore 16,30 presso il Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero, Via Santa Maria, 27 bis è l’occasione per conoscere meglio il mestiere dell’animatore, le competenze e le caratteristiche richieste, gli aspetti formativi e contrattuali, i luoghi in cui è possibile trascorrere la stagione lavorativa. Incontro gratuito, necessaria la prenotazione. Davide Guida: "Una opportunità preziosa"

“Una stagione di lavoro estivo nel mondo dell’animazione può essere una preziosa opportunità per giovani che vogliono maturare una delle prime esperienze di lavoro divertendosi, imparando a lavorare in équipe, migliorando la conoscenza delle lingue, imparando come si organizzano eventi e spettacoli", dichiara Davide Guida, Assessore alle Politiche per i Giovani della Città di Moncalieri.

Il titolare dell’Agenzia, che cura personalmente i rapporti con le risorse umane, la formazione e gli inserimenti, sarà a disposizione per raccogliere il curriculum vitae di chi ha intenzione di candidarsi e fissare eventuali colloqui di conoscenza. Saranno molto apprezzate esperienze e competenze nell’ambito del teatro, del canto, della danza, dello sport, dell’animazione con i bambini…e naturalmente la conoscenza delle lingue straniere, in particolare il tedesco. Gli operatori del servizio MoncalierInforma sono a disposizione per supportare i giovani in tutta la fase del recruitment, dalla stesura del curriculum per valorizzare al meglio le competenze, alla preparazione efficace del colloquio di selezione.

Di Crescenzo: "Servono sorriso ed educazione"

“Il sorriso e l’educazione sono i principali biglietti da visita di chi vuole lavorare a contatto con le persone”, afferma Silvia Di Crescenzo, Assessore alle politiche per la persona e lavoro “ma per lavorare nel campo dell’animazione turistica occorre sviluppare anche altre competenze: capacità organizzative, problem solving, gestione dello stress, autonomia. Fare l’animatore può essere una delle prime indimenticabili esperienze ma può anche diventare una vera professione”.

Per informazioni e prenotazioni:

MoncalierInforma Lavoro

Via Real Collegio, 44

Tel. 011-64.22.38