Anche le montagne "respirano". Ed emettono anidride carbonica senza essere vulcani: lo ha scoperto l'Università di Torino

Anche le montagne respirano. Senza polmoni, si intende. Ma arrivando comunque a emettere anidride carbonica nell'atmosfera, esattamente come fanno gli esseri umani. E producendo - di fatto - gas serra. Pur senza essere dei vulcani (e quindi senza le eruzioni).



A svelarlo è uno studio appena pubblicato su Communications Earth & Environment, una rivista del gruppo editoriale Nature, concentrandosi in particolare sulle catene montuose come l’Himalaya. La ricerca è stata condotta da Chiara Groppo e Franco Rolfo del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, in collaborazione con Maria Luce Frezzotti dell’Università di Milano-Bicocca.





Come funziona questa "respirazione"?

I meccanismi di produzione dell'anidride carbonica in profondità in contesti geologici "vulcanici" e i processi di rilascio della stessa in superficie sono relativamente ben conosciuti. La CO2 viene prodotta a profondità di 20-30 chilometri essenzialmente attraverso reazioni metamorfiche di decarbonatazione che avvengono a spese di originari sedimenti contenenti carbonati. Una volta arrivata in superficie, la CO2 viene rilasciata attraverso circuiti idrotermali, in corrispondenza di sorgenti calde localizzate lungo importanti discontinuità tettoniche (faglie). E infatti non è raro vedere fumi uscire dal terreno.



Sono invece sostanzialmente ancora sconosciuti i meccanismi che consentono di mobilizzare e trasportare la CO2 dalla sorgente profonda alla superficie in assenza di vulcani. I ricercato hanno scoperto che i movimenti sotterranei creano fluidi ricchi in CO2, molto più abbondanti, ma meno densi e che non bagnano lungo il loro passaggio. Questi fluidi sono quindi in grado di risalire rapidamente in superficie, senza rimanere bloccati.