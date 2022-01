Piccolo Teatro Comico: Margherita Antonelli in "Lezioni di filo-sofia"

Il Piccolo Teatro Comico riapre il sipario con la rassegna di teatro comico “Alchemy” Ottavo appuntamento della stagione è quello con Margherita Antonelli e il suo spettacolo “Lezioni di filo-sofia" che si esibirà venerdì 4 febbraio alle ore 21

Torna l’inarrestabile Sofia, donna delle pulizie apparsa per la prima volta a Zelig nel 1997.

Sono passati degli anni da quando dall’alto del suo mocio, bacchettava Bisio e Hutzinger per le loro malefatte. La ritroviamo inseguita dalle iene televisive che le vogliono carpire qualche segreto dei vip dai quali va a lavorare: marito dirigente televisivo distratto e assente, moglie gallerista annoiata e snob, figli con nevrosi di tutti i generi e ospiti che ficcano il naso dappertutto. Oltre ad animali usati come surrogati affettivi, pubblicità invadenti, feusbuchiani notturni e sogni erotici in compagnia di Cannavacciulo! Sofia perlustra questo nostro mondo alla ricerca di qualcosa che risponda alla sua domanda: "ma perché complicarsi così la vita?”.