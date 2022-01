Nichelino, i Popolari chiedono al sindaco Tolardo l'impegno a evitare ogni forma di consumo di suolo

Con una nota firmata da Enrico Cerrato, i Popolari di Nichelino sulla base delle azioni intraprese dal Forum nazionale Salviamo il Paesaggio con la proposta di legge “NORME PER L’ARRESTO DEL CONSUMO DI SUOLO E PER IL RIUSO DEI SUOLI URBANIZZATI” presentata in Senato e ferma in Commissione Ambiente/Agricoltura da mesi, chiede ufficialmente l’impegno della Giunta guidata da Giampiero Tolardo di assumersi le responsabilità di sostenere l’iniziativa di legge citata sopra, con la scelta di incentivare l’iter giuridico-legale.

"Inoltre chiediamo un impegno all’amministrazione nichelinese per le future scelte politiche sul consumo di suolo che ricadranno sulle prossime generazioni come il corretto calcolo dei costi derivati da consumo di suolo, che come indicato dal rapporto ISPRA vanno ad incidere sui bilanci comunali per ogni ettaro di suolo consumato si traduce, sotto il profilo economico/finanziario, in un costo/danno tra 66.000 e 81.000 €/anno per il flusso di servizio che il suolo non sarà più in grado di assicurare, e tra 23.000 e 28.000 anno per lo stock di risorsa perduta", prosegue la nota dei Popolari, calcolando complessivamente "tra 89.000 e 109.000 euro per anno per ciascun ettaro consumato, ovvero una media di 10 euro l'anno per ogni metro quadrato di nuovo suolo consumato, e per tutti gli anni a venire".

"La legge sul consumo di suolo deve proseguire il suo iter e le amministrazioni comunali devono sostenere il buon esempio con scelte politiche e non solo con dichiarazioni di facciata. Per questo chiediamo che venga approvata una proposta di Mozione che impegni a deliberare l’arresto del consumo di suolo", concludono i Popolari di Nichelino.